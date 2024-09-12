В чем крепость семьи и залог счастья, искали ответ на семейном форуме в Полоцке

По критериям благоприятных условий для материнства и рождения детей Беларусь сегодня занимает 25-е место среди 179 стран мира и первое - среди государств СНГ. За этими цифрами стоит планомерная работа государства в области семейной политики.

В сохранение традиционных семейных ценностей вовлечены Совет Республики и Белорусская православная церковь. Совместно они заложили добрую традицию - "Разговор о важном", который теперь ежегодно будет принимать Полоцкая земля.

Счастливая семья - сильное государство

В чем крепость семьи и залог счастья? Вопросы, которыми каждый белорус задавался хотя бы раз. Однозначного ответа нет. У каждой семьи он свой. Но точно одно. Залог счастливой семьи - в сохранении традиционных семейных ценностей.

Татьяна и Александр Писарук, многодетная семья (г. Новополоцк):

"Резонирует в семейной политике именно то, что здесь все для развития детей, как положено. Они должны уважать родителей, должны уважать дедушку, бабушку, страну, руководство. Это все в школе воспитывается".

Галина и Александр Долгополовы, многодетная семья (Минская область):

"Семья - это работа, труд, взаимопонимание, взаимоуважение и большая ответственность, ответственность перед своими детьми. То, что мы вложим в наших деток в детстве, эта основа будет сопровождать их всю оставшуюся жизнь".

Семья - современный тренд Беларуси. В каждой третьей - по два малыша. Практически на 70 % больше стало многодетных. Их уже более 122 тыс.

Глеб Лапицкий, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Семья в нашей стране - это мода, то, что сейчас становится модным. Мы смотрим друг за другом, мы радуемся успехам наших детей. И в стране создано все, чтобы это было. Правильный подход, комплексный, то, что только вместе, оно и сработает. Потому главное в семье - это наши дети, потому что дети - это будущее нашей страны".

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Сегодня в молодежной аудитории это бренд. В 2024 году по линии БРСМ мы проводили комсомольские свадьбы. Это наши ребята, которые встречаются на проектах, которые знакомятся, и самое главное, что потом они вступают в брак. Такой проект был на "Славянском базаре в Витебске". Недавно бойцы студенческого отряда сформировали ячейку общества. Для нас это определенный критерий эффективности".

Поддержка института семьи - национальный приоритет

Поддержка института семьи - национальный приоритет. Вопрос стратегического характера. Это наша демографическая безопасность. Сюда направляем немалые силы и средства. Социальные программы даже в условиях санкций реализуются в полном объеме.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сохранение уклада белорусской семьи - это одна из важных задач белорусского государства. И с этим связаны очень многие меры поддержки".

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

"Это всевозможные льготы, помощь оказываем многодетным семьям. Прежде всего, это строительство жилья, семейный капитал, помощь к школе, оплата всяких учреждений спортивных, культурно-массовых".

Неделя родительской любви

"Разговор о важном" - особый вклад Совета Республики и БПЦ в сохранение наших традиционных ценностей. Сделано немало.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нашей страны великолепное будущее, тут живут прекрасные люди, а наша государственная политика была и остается направленной на человека, его вопросы. Самое главное, что та политика, которая проводится в стране под руководством Президента Александра Григорьевича Лукашенко, дает все возможности для реализации человека. А семейные ценности - это наши традиции. Мы будем их сохранять, приумножать. На примере наших замечательных семей делать все для того, чтобы новые молодые семьи жили долго и счастливо на нашей родной земле".