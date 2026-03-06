Фото БЕЛТА

Многодетные мамы, успешные бизнес-леди, труженицы на заводах и в полях. Каждый наш день насыщен рабочими задачами, домашними хлопотами, заботой о близких. И, видимо, справляемся успешно, если именно женщинам доверили целый год.

В руках Елены Леонович и ее команды самое ценное - жизнь, здоровье мам и малышей, а значит, будущее страны. Главный врач Витебского областного клинического роддома знает наверняка, чтобы каждая женщина услышала биение сердца своего малыша и его первое слово, усилия государства прикладываются максимальные. Укрепление семейных ценностей - наш уверенный ответ западной философии самоидентификации. Ведь быть женщиной и мамой - то самое природное совершенство.

Беларусь занимает высокую позицию в рейтинге самых комфортных стран для материнства и находится в списке лучших для рождения ребенка, опережая многие государства Восточной Европы. Белорусский опыт создания службы перинатальной помощи используют в России и других странах СНГ.

В чем кроется сила белорусской женщины - истории от Витебского роддома до Полоцкого погранотряда

"Четко прописаны уровни оказания медицинской помощи и женщина, которая имеет ту или иную патологию, риски для нее или для малыша, направляется на тот технологический уровень, где будет оказана в полном объеме медицинская помощь. Для каждой женщины, для каждого ребенка должны быть использованы все те технологии и высококлассное оборудование, которые мы имеем. Поэтому мы с этой задачей, я считаю, успешно справляемся. Для нас не существует времени - день, ночь, праздники. Если возникает ситуация, то мы готовы прийти на помощь, и самые лучшие специалисты будут оказывать помощь", - подчеркнула главврач Витебского областного клинического роддома Елена Леонович.

Благодаря передовым методам ведения беременности, современным технологиям по выхаживанию малышей, подготовленной команде, каждый день в этих стенах рождается чудо. Так произошло и в первую минуту нового года. В Витебском областном роддоме на свет появилась Виолетта, шестой ребенок в семье. Главный врач Елена Леонович искренне считает рождение малыша самым лучшим подарком для каждой женщины. Компетентное мнение и профессионала, и мамы. Именно национальная демографическая безопасность - первый приоритет социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие.

"Мама - это самое дорогое и самое ценное, что есть на земле. Мы его называем не просто роддом, а это наш родной дом, потому что большую часть времени мы проводим здесь. Самый, наверное, ответственный момент, когда женщина находится в предродовой, в родильном зале, видеть слезы счастья, первый крик малыша, слезы счастья мамы, услышать простое "спасибо" и видеть, что все замечательно и прекрасно. Наверное, это самый неповторимый момент в жизни", - поделилась Елена Леонович.

И чтобы ярких эмоций в жизни родителей и малышей было больше, в областном роддоме проводят встречу выпускников. Мероприятие приурочили к Международному дню защиты детей. Интерактивные викторины организовали для старших и забеги в ползунках для тех, кто только недавно появился на свет. И это первые соревнования, где мама - главный болельщик.

Жизненной энергии Ирины Поляковой хватает, чтобы руководить одним из самых территориально крупных районов Беларуси - Городокским. Север страны требует закаленного характера. Твердость решений и женская мудрость - совместимые качества, когда важны конкретные дела и результат.

В чем кроется сила белорусской женщины - истории от Витебского роддома до Полоцкого погранотряда

"Стоит много задач в производственной сфере. Это ремонт и модернизация нашей птицефабрики "Городок". Сейчас там мы возводим два новых птичника. Конечно, это создание новых предприятий, привлечение в наш регион инвесторов. Много стоит задач в сфере туризма, потому что на территории района 162 озера более половины площади района заняты под лесами, природа уникальная, есть места для строительства санаториев", - отметила председатель Городокского райисполкома Ирина Полякова.

Живописные пейзажи вдохновляют на эффективную работу. Серьезным экзаменом для Городка стал День белорусской письменности. Район преобразился. Порядок и уют поддерживают. Личная ответственность женщины-руководителя, чтобы в Городок захотелось вернуться, в том числе и молодым специалистам.

Трудовой опыт Ирины Поляковой, а связан он и с АПК, и с депутатской деятельностью, научил слышать людей и детально разбираться в проблемах. За каждым принятым решением стоит судьба и конкретной семьи, и всего района. Важным индикатором в работе руководитель считает обратную связь. Есть отклик, значит путь выбран верный.

На плечах руководителя района ремонт дорог и школ, строительство, сельское хозяйство. Как все успеть? Универсального ответа, рассуждает Ирина Полякова, скорее всего, не существует. Это ведь как и секрет красоты - у каждой свой.

Тот случай, когда слово "наряд" женщина ассоциирует совсем не с вечерним платьем. Алеся Глебко уверенно поражает мишени. Год белорусской женщины у тех, кто носит зеленый берет, совпал с годом пограничного мастерства. Акцент делается на совершенствование профессиональных навыков, огневую, тактическую, физическую подготовку. Все, чтобы обеспечить надежную охрану белорусских рубежей.

В чем кроется сила белорусской женщины - истории от Витебского роддома до Полоцкого погранотряда

Пограничную форму Алеся Глебко надела 20 лет назад. Службу начинала в пункте пропуска "Бигосово", сейчас это "Григоровщина". Прошла путь от кинолога до начальника военной ветеринарной службы Полоцкого погранотряда, в зоне ответственности которого участок границы с Латвией и Литвой протяженностью более 270 км. На страже рубежей вместе с пограничниками служебные собаки. И чтобы животных нюх не подводил, а хватка была стальной, не дремлет и ветслужба.

"Я не вижу службу пограничника без собак. Вот поступил звонок, мы собираем все необходимые препараты, вызываем машину, садимся и едем непосредственно в подразделение, где у нас собачка заболела. Протяженность дороги, чтобы объехать все подразделения, составляет около 900 км", - поделилась начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого пограничного отряда Алеся Глебко.

Служебные собаки обучены искать контрабанду, оружие, запрещенные вещества. Прежде чем приступать к обязанностям, каждый питомец проходит серьезную подготовку. Умные и натренированные, они способны молниеносно реагировать на различные нестандартные ситуации.