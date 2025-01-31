В чем секрет белорусской политики и почему в стране не повторился 2020 год

Народ Беларуси уже пытались разобщить в 2020 году, что не повторилось уже в нынешние президентские выборы. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в эфире "Первого информационного" рассказал почему.

Во-первых, секрет успеха белорусской политической системы - это противодействие технологиям вмешательства. Во-вторых, это понимание запросов граждан. Создание такой объединительной повестки на пятилетку, которая не разъединяла бы население, а объединяла.

Он также уточнил, что входит в противодействие технологиям вмешательства: обновление законодательства о политических партиях и гражданском обществе, введение нового института народовластия - Всебелорусского народного собрания, избирательная система стала на порядок более прозрачной. Еще одна важная деталь - выстраивание международных связей по принципу электоральной безопасности, по стандарту невмешательства.