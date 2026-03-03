В чем сила белорусской женщины - офицер органов пограничной службы показала на личном примере

Год мудрых, талантливых и отважных: белорусские женщины вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, гармонично сочетая семью и карьеру.

Наши соотечественницы трудятся на производствах, в операционных блоках и научных лабораториях.

Офицер органов пограничной службы Алеся Глебко уже 20 лет личным примером доказывает: по плечу даже самые сложные задачи.

Женское лицо границы

Тот случай, когда слово "наряд" женщина ассоциирует совсем не с вечерним платьем. Алеся Глебко уверенно поражает мишени. Год белорусской женщины у тех, кто носит зеленый берет, совпал с Годом пограничного мастерства. Акцент на совершенствование профессиональных навыков: огневую, тактическую и физическую подготовку.

Алеся Глебко прошла путь от кинолога до начальника военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда. На страже рубежей вместе с пограничниками служебные собаки. И чтобы животных нюх не подводил, а хватка была стальной, не дремлет и ветслужба.

Служебные собаки обучены искать контрабанду, оружие, запрещенные вещества. Прежде чем приступить к обязанностям, каждый питомец проходит серьезную подготовку. Умные и натренированные - они способны молниеносно реагировать на различные нестандартные ситуации.

Алеся Глебко, начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда:

"У нас в ОПК, можно так сказать, мы первыми завезли данную породу (Голландская овчарка - прим. ред.) в Беларусь. Умничка, я им очень довольна. Дает проводить все манипуляции, не агрессивный, как видите".

Алеся Глебко, начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда

Специализация этой служебной собаки по кличке Гром - минно-розыскная. Но чтобы уверенно идти по следу, должен сложиться тандем пса и кинолога.

Алеся Глебко, начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда:

"Как я говорю: нет плохой собаки, есть необученные кинологи. Собака уже на инстинктах знает команды "сидеть", "лежать". Нужно только ей подсказать, что здесь ты должна унюхать данное взрывчатое вещество".