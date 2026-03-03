3.75 BYN
2.87 BYN
3.37 BYN
В чем сила белорусской женщины - офицер органов пограничной службы показала на личном примере
Год мудрых, талантливых и отважных: белорусские женщины вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, гармонично сочетая семью и карьеру.
Наши соотечественницы трудятся на производствах, в операционных блоках и научных лабораториях.
Офицер органов пограничной службы Алеся Глебко уже 20 лет личным примером доказывает: по плечу даже самые сложные задачи.
Женское лицо границы
Тот случай, когда слово "наряд" женщина ассоциирует совсем не с вечерним платьем. Алеся Глебко уверенно поражает мишени. Год белорусской женщины у тех, кто носит зеленый берет, совпал с Годом пограничного мастерства. Акцент на совершенствование профессиональных навыков: огневую, тактическую и физическую подготовку.
Алеся Глебко прошла путь от кинолога до начальника военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда. На страже рубежей вместе с пограничниками служебные собаки. И чтобы животных нюх не подводил, а хватка была стальной, не дремлет и ветслужба.
Служебные собаки обучены искать контрабанду, оружие, запрещенные вещества. Прежде чем приступить к обязанностям, каждый питомец проходит серьезную подготовку. Умные и натренированные - они способны молниеносно реагировать на различные нестандартные ситуации.
Алеся Глебко, начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда:
"У нас в ОПК, можно так сказать, мы первыми завезли данную породу (Голландская овчарка - прим. ред.) в Беларусь. Умничка, я им очень довольна. Дает проводить все манипуляции, не агрессивный, как видите".
Специализация этой служебной собаки по кличке Гром - минно-розыскная. Но чтобы уверенно идти по следу, должен сложиться тандем пса и кинолога.
Алеся Глебко, начальник военно-ветеринарной службы Полоцкого погранотряда:
"Как я говорю: нет плохой собаки, есть необученные кинологи. Собака уже на инстинктах знает команды "сидеть", "лежать". Нужно только ей подсказать, что здесь ты должна унюхать данное взрывчатое вещество".
Как никто лучше серьезность задач старшего лейтенанта Алеси Глебко понимает супруг - офицер органов пограничной службы. На двоих - профессиональный праздник и семейные хлопоты. Вот так, плечом к плечу. Ведь сила белорусской женщины и в колоссальной поддержке тех, кто нас делает счастливыми.