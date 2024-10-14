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В Червене установили памятную доску космонавту Олегу Новицкому
В Червене открыли памятную доску в честь летчика-космонавта, почетного гражданина Минской области Олега Новицкого. Торжественная церемония прошла накануне его дня рождения.
Мемориальная вывеска появилась на фасаде второй школы, где и учился уроженец Червенщины. Идейным вдохновителем и автором работы стал народный художник Беларуси Иван Миско. Среди почетных гостей была и первая женщина-космонавт суверенной Беларуси, герой нашей страны Марина Василевская.
Также гости посетили обновленный школьный музей космонавтики. Он был создан в сентябре 2013 года. Теперь здесь провели реконструкцию. В основе экспозиции - личные вещи Олега Новицкого. В будущем экспозиция пополнится новыми экземплярами. В память о знаковом событии "звездные" гости оставили автограф в книге пожеланий.
Также в Доме культуры прошла диалоговая площадка. Школьники, воспитанники военно-патриотического клуба смогли задать вопросы космонавтам. Марина Василевская и Олег Новицкий поделились с молодежью своими воспоминаниями о полете на МКС и планами на будущее.
В честь знаковой встречи учащиеся детской школы искусств подготовили работы на тему космоса.
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