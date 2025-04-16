3.66 BYN
3.08 BYN
3.49 BYN
В Червенском районе за сокрытие падежа более 300 голов скота возбудили уголовное дело
На сельскохозяйственном предприятии Червенского района скрыли падеж более 300 голов скота. Об этом сообщает БЕЛТА.
Как рассказали в МВД, правоохранители выявили махинации с документами в одном из хозяйств Червенского района. Было установлено, что 37-летний директор сельхозпредприятия пытался избежать ответственности и давал незаконные указания главному ветеринарному врачу на сокрытие фактов падежа скота. На протяжении двух лет заведомо ложные сведения вносились в отчеты и накладные.
Недостача составила 305 голов крупного рогатого скота на сумму более 340 тыс. белорусских рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.
МВД продолжает системную работу по выявлению и пресечению преступлений в агропромышленном комплексе.