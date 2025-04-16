В Червенском районе за сокрытие падежа более 300 голов скота возбудили уголовное дело

Как рассказали в МВД, правоохранители выявили махинации с документами в одном из хозяйств Червенского района. Было установлено, что 37-летний директор сельхозпредприятия пытался избежать ответственности и давал незаконные указания главному ветеринарному врачу на сокрытие фактов падежа скота. На протяжении двух лет заведомо ложные сведения вносились в отчеты и накладные.