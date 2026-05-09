В честь праздника по проспекту Победителей в Минске пронесут Государственный флаг весом более 400 кг

В 2025 году белорусский флаг невиданного масштаба впервые расправил плечи на глазах восторженного Минска. И этот опыт, инициированный штабом патриотических сил, стал доброй традицией.

В нынешнем году зрелище будет еще грандиознее - по Минску пронесут полотнище 500 метров в длину и 9 метров в ширину. Шествие будет организовано от стелы к площади Государственного флага через коридор общественников с флагами. Это новшество этого года.

Во главе колонны будет расчет барабанщиков-кадетов. Это тоже впервые.

В этом году такой же формат с флагами первый раз пройдет во всех областных центрах, включая Витебск, а в Минской области Курган Славы.

Государственный флаг Беларуси единственный в мире с элементом национального орнамента. Наша символика является выражением преемственности поколений, традиций, идейных и культурных ценностей - всего лучшего, чем гордится белорусский народ.

На проспекте собрались неравнодушные белорусы, трудовые коллективы, общественные объединения, а также молодежь, которая запустила в Сети флешмоб "Ганаруся роднымі сімваламі". И каждый, кто будет держаться за край этого огромного полотна, почувствует нетяжесть материи и личную ответственность за судьбу нашей родной Беларуси.

Виктор Побойнев, замдекана Белорусского государственного медуниверситета

Виктор Побойнев, замдекана Белорусского государственного медуниверситета: "Наши государственные символы всегда вызывают у граждан страны чувство долга. Участие в таком празднике - это всегда гордость, всегда радость".

оператор микросварки ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" Ольга Юнчик

"Герб, флаг, наш гимн - это, скажем так, часть нас самих. Мы должны чтить, уважать, мы должны понимать, что эта замечательная, красивая страна дана нам для того, чтобы мы ее сохранили именно такой, какая она есть на данный момент. Пусть Европа нам завидует, что у нас есть такая замечательная страна", - отметила оператор микросварки ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл" Ольга Юнчик.