В Дальве почтили память жертв геноцида белорусского народа

В преддверии дня Дня защитников Отечества митинг памяти прошел в Дальве. Деревню в 44-м году нацисты сожгли дотла, вместе с жителями.

Почтить память погибших 21 февраля на месте трагедии собрались разные поколения, которые одинаково ценят мир. Представители совета ветеранов Белтелерадиокомпании - рядом с молодежью. Школьники и студенты из Логойского района и Минска по традиции приняли участие в забеге памяти, а после возложили цветы к монументу.