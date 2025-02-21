Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Дальве почтили память жертв геноцида белорусского народа

В преддверии дня Дня защитников Отечества митинг памяти прошел в Дальве. Деревню в 44-м году нацисты сожгли дотла, вместе с жителями.

Почтить память погибших 21 февраля на месте трагедии собрались разные поколения, которые одинаково ценят мир. Представители совета ветеранов Белтелерадиокомпании - рядом с молодежью. Школьники и студенты из Логойского района и Минска по традиции приняли участие в забеге памяти, а после возложили цветы к монументу.

В 1973 году на месте трагедии на невысоком постаменте появился гранитный камень. За ним в композиции комплекса - четырехметровая скульптура - фигура Матери. Это символ скорбящей, но не покоренной Родины.

митингиДальва