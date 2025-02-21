3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
В Дальве почтили память жертв геноцида белорусского народа
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d7445c-4431-4ca7-872c-b848e7b25219/conversions/fede1a78-710f-425c-87a7-ce3e613d5ebf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d7445c-4431-4ca7-872c-b848e7b25219/conversions/fede1a78-710f-425c-87a7-ce3e613d5ebf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d7445c-4431-4ca7-872c-b848e7b25219/conversions/fede1a78-710f-425c-87a7-ce3e613d5ebf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d7445c-4431-4ca7-872c-b848e7b25219/conversions/fede1a78-710f-425c-87a7-ce3e613d5ebf-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВ преддверии дня Дня защитников Отечества митинг памяти прошел в Дальве
2.22025-02-21T10:22:16.000000Z00
В преддверии дня Дня защитников Отечества митинг памяти прошел в Дальве. Деревню в 44-м году нацисты сожгли дотла, вместе с жителями.
Почтить память погибших 21 февраля на месте трагедии собрались разные поколения, которые одинаково ценят мир. Представители совета ветеранов Белтелерадиокомпании - рядом с молодежью. Школьники и студенты из Логойского района и Минска по традиции приняли участие в забеге памяти, а после возложили цветы к монументу.
В 1973 году на месте трагедии на невысоком постаменте появился гранитный камень. За ним в композиции комплекса - четырехметровая скульптура - фигура Матери. Это символ скорбящей, но не покоренной Родины.