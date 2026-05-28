В день 108-летия белорусской пограничной службы в Минске появится Аллея Славы
В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. В Минске стартовали торжественные мероприятия с возложения цветов к памятному знаку "Стражам границы " в сквере Толбухина.
После от руководства пограничного ведомства, офицеров, ветеранов, курсантов, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов легли цветы и венки к монументу Победы.
Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
"У Вечного огня на площади Победы возлагаем цветы и венки в память о тех суровых событиях, которые были в 1941 году, когда солдаты 485 пограничных застав Западного особого военного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказа, не покинула свои позиции, поэтому нам есть на кого равняться".
Сергей Попов, председатель Республиканского совета Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы:
"Я службу начинал в пограничных войсках со в Средней Азии: горы Памира, Таджикистан, Афганистан, опять Таджикистан и далее до Беларуси. Пограничная служба никогда не была легкой - постоянно с оружием, постоянно нагрузка. Представьте: по 20-25 км проходить пешком, маленький коллектив - 40-50 человек, есть 60 человек и больше, но это одна семья".
От площади Победы колонна из зеленых фуражек направилась к Острову Мужества и Скорби, чтобы отдать дань памяти тем, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.
Также в день 108-летия белорусской пограничной службы и в память о подвигах воинов в Минске появится Аллея Славы: 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений будут установлены в парке Победы.