Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

В день 108-летия белорусской пограничной службы в Минске появится Аллея Славы

В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. В Минске стартовали торжественные мероприятия с возложения цветов к памятному знаку "Стражам границы " в сквере Толбухина.

После от руководства пограничного ведомства, офицеров, ветеранов, курсантов, кадетов и воспитанников военно-патриотических клубов легли цветы и венки к монументу Победы.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"У Вечного огня на площади Победы возлагаем цветы и венки в память о тех суровых событиях, которые были в 1941 году, когда солдаты 485 пограничных застав Западного особого военного округа приняли смертный бой с фашистами. Ни одна пограничная застава не отступила без приказа, не покинула свои позиции, поэтому нам есть на кого равняться".

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси

Сергей Попов, председатель Республиканского совета Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы:

"Я службу начинал в пограничных войсках со в Средней Азии: горы Памира, Таджикистан, Афганистан, опять Таджикистан и далее до Беларуси. Пограничная служба никогда не была легкой - постоянно с оружием, постоянно нагрузка. Представьте: по 20-25 км проходить пешком, маленький коллектив - 40-50 человек, есть 60 человек и больше, но это одна семья".

Сергей Попов, председатель Республиканского совета Белорусского союза ветеранов органов пограничной службы

От площади Победы колонна из зеленых фуражек направилась к Острову Мужества и Скорби, чтобы отдать дань памяти тем, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане.

Также в день 108-летия белорусской пограничной службы и в память о подвигах воинов в Минске появится Аллея Славы: 18 табличек с именами героев-пограничников и названиями подразделений будут установлены в парке Победы.

Разделы:

ОбществоАрмия

Теги:

День пограничника