В День белорусской адвокатуры малообеспеченным гражданам оказывают бесплатную юридическую помощь

26 июня в честь Дня образования белорусской адвокатуры бесплатная юридическая поддержка доступна каждому, кто в ней нуждается. Адвокаты проводят устные консультации для малообеспеченных граждан.

Акция проходит в первой половине дня по вопросам, не связанным с бизнесом и не требующим изучения документов.