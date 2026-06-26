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В День белорусской адвокатуры малообеспеченным гражданам оказывают бесплатную юридическую помощь

26 июня в честь Дня образования белорусской адвокатуры бесплатная юридическая поддержка доступна каждому, кто в ней нуждается. Адвокаты проводят устные консультации для малообеспеченных граждан.

Акция проходит в первой половине дня по вопросам, не связанным с бизнесом и не требующим изучения документов.

Подробности о месте и времени можно узнать на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

Разделы:

Общество

Теги:

адвокатыконсультации