В День единения творческие коллективы Союзного государства собрала сцена Дворца Республики

По случаю Дня единения народов Беларуси и России торжества проходят в Москве и Минске. Творческие коллективы Союзного государства собрала сцена Большого зала Дворца Республики. Этот праздник подчеркивает, насколько мы близки политически, культурно и исторически.

Беларусь и Россия вместе осваивают космос, развивают мирный атом и противостоят внешним вызовам и угрозам. При этом фундамент, на котором строится единство, - это общая история, традиции и культура. Именно этот лейтмотив красной нитью проходил во время торжеств, которые 2 апреля стали ярким аккордом важной для двух народов даты.

Единство двух народов только на первый взгляд похоже на политический проект. Идея шла из народных глубин и была поддержана на высшем уровне. Отсюда и такой аншлаг из желающих быть причастными ко Дню единства.

Развал Советского Союза показал, что жить по разные стороны баррикад на новой политической карте будет гораздо сложнее. И правильность выбранного курса время подтвердило многократно.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Очень важно, что сегодня есть у нас такой праздник, который символизирует наше объединение в условиях сложной геополитической ситуации. Мы готовы противостоять любым вызовам и угрозам, потому что мы вместе, потому что мы движем свою жизнь вперед благодаря проектам, реализуемым в рамках Союзного государства".

Нерушимое братство и духовное родство

Сегодня союз Беларуси и России - это нерушимое братство и духовное родство, а еще пример региональной интеграции для всего мира. Это отмечалось и в поздравительных посланиях от лидеров Беларуси и России. Они были озвучены со сцены Большого зала Дворца Республики.

Преодоление трудностей и укрепление взаимопонимания

"Дорогие друзья, примите искренние поздравления с Днем единения народов Беларуси и России", - произнес заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Караник.

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Наследие, обычаи и традиции буквально переплелись воедино в творческих номерах коллективов Беларуси и России. Торжество наполнили народным и патриотичным - тем, что одинаково откликается у двух народов. Это те самые ценности, которые помогают преодолевать трудности и укреплять взаимопонимание.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

"То, что сейчас происходит строительство Союзного государства бурными темпами, это очень важная составляющая именно этого праздника. Очень много было выполнено отраслевых программ, 28 отраслевых программ, которые закончились в 2023 году. И сейчас с 2024 по 2026 год у нас 310 мероприятий, 310 шагов, из которых уже около 100 выполнены. Так что мы идем с опережением и этого графика".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Мы вместе, мы едины и мы думаем одинаково. И события, которые, к сожалению, происходят в последнее время, показывают, насколько мы близки, настолько мы еще более сплотились и работаем вместе на результат, на то, чтобы противостоять санкциям и чтобы наши народы жили в мире, добре, достатке".

День единения - общие интересы и защита границы Союзного государства

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В этом году Беларусь и Россия также вместе отметят 80-летие Великой Победы. Это наглядное свидетельство единства и солидарности народов в борьбе против фашизма. И сегодня мы также в едином строю готовы отстаивать свои общие интересы и защищать границы Союзного государства не на словах, а на деле. Создана единая региональная группировка войск Беларуси и России, действует единая система противовоздушной обороны, реализуется множество проектов в области военного и военно-технического сотрудничества.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"С утверждением Военной доктрины, Концепции безопасности Союзного государства и подписанием договора о гарантиях безопасности в Союзном государстве наше взаимодействие и отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Наш Президент очень правильно и точно отметил, что это союзный стандарт безопасности".

Равноправие и взаимовыгодные отношения