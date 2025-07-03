3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
В День Независимости по улицам Гродно торжественным маршем прошли почти 2 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
Ярким стартом празднования Дня Независимости в Гродно стало масштабное "Шествие поколений".
Почти 2 тыс. человек прошли торжественным маршем по улицам города. В колонне - представители власти, ветераны, военнослужащие и молодежь. Под звуки оркестра участники проследовали к площади Ленина.
К 3 Июля в городе подготовлены десятки локаций и тематических площадок, составлена концертная программа, организована выставка техники. Самым зрелищным мероприятием станет военно-историческая реконструкция освобождения Гродно.