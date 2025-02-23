В День защитников Отечества и Вооруженных сил цветы возложили к стеле "Минск - город-герой"

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил. С праздником соотечественников, ветеранов и военнослужащих поздравил Президент. Торжественные мероприятия проходят по всей стране. Цветы легли сегодня и к стеле "Минск - город-герой".

Почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой, кто сражался во время Великой Отечественной войны и защищал наш народ, и тех, кто сегодня оберегает наши границы и мир. Сегодня у стелы "Минск - город-герой" собрались представители администрации города, силового блока, белорусские военные, милиция, сотрудники МЧС и возложили цветы, чтобы еще раз сказать, что этот праздник - это традиция, которую нужно передавать будущим поколениям.

Алексей Колыванов, военный комиссар г. Минска:

"Символично, что 107-ю годовщину этого праздника мы отмечаем в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Пожелать крепкого здоровья, благополучия, мира, удачи".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома:

"Хочется поздравить всех причастных к этому празднику. Пожелать, безусловно, крепкого здоровья, благополучия, чтобы и дальше наша страна оставалась мирным государством. Государством, которое заботится о своих гражданах и обеспечивает благополучие и мирное небо над головой".

Елена Черепович, главный инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни:

"Очень важно поддерживать традицию празднования такого прекрасного дня. Если говорить даже про свое ведомство, у нас, к сожалению, парней немного меньше, чем женщин, поэтому я очень ценю каждого нашего сотрудника, каждого защитника и чувствую себя под защитой".