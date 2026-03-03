В Фаниполе открылся новый патриотический клуб "Сокол". Сейчас здесь занимаются 28 человек разных возрастов: от 7-го до 10-го класса. Сотрудничают юные "соколы" и с воинской частью в поселке Мачулищи.

В гостях у ребят уже побывали военные инструкторы, которые познакомили их с методикой подготовки и тактикой стрельбы, тактическими действиями во время ведения боя.