В ФСЗН пояснили, как оплачивается больничный лист индивидуальным предпринимателям

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Заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева в "Актуальном интервью" пояснила, может ли индивидуальный предприниматель взять больничный, который ему оплатят.

Екатерина Лихачева:

"Оплатить больничный - обязанность Фонда социальной защиты населения. Мы обеспечиваем пособием по временной трудоспособности по беременности родом индивидуальных предпринимателей, так как они уплачивают взносы на социальное страхование. Поэтому каждый человек, занятый в ИП, должен знать: если он заболел, то надо идти к врачу за больничным листом, а не оставаться дома".