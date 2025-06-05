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В ФСЗН пояснили, как оплачивается больничный лист индивидуальным предпринимателям
Заместитель управляющего ФСЗН Министерства труда и социальной защиты Беларуси Екатерина Лихачева в "Актуальном интервью" пояснила, может ли индивидуальный предприниматель взять больничный, который ему оплатят.
Екатерина Лихачева:
"Оплатить больничный - обязанность Фонда социальной защиты населения. Мы обеспечиваем пособием по временной трудоспособности по беременности родом индивидуальных предпринимателей, так как они уплачивают взносы на социальное страхование. Поэтому каждый человек, занятый в ИП, должен знать: если он заболел, то надо идти к врачу за больничным листом, а не оставаться дома".
Представитель ФСЗН обратила внимание, что больничным обеспечивается индивидуальный предприниматель при условии, если в прошлом календарном году он не менее чем 183 дня осуществлял свою деятельность. Если это условие выполнено, то ФСЗН полностью оплачивает больничный лист.