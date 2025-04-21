В ГАИ напомнили о правилах безопасности при езде на электросамокатах

Госавтоинспекция напомнила основные правила пользования средствами персональной мобильности, пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция Минского района напоминает, что для электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и прочих устройств, правилами дорожного движения введено обобщенное понятие "Средства персональной мобильности" (СПМ), то есть устройство или приспособление, не являющиеся транспортными средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного (в случае наличия специально оборудованных мест для сидения) использования пешеходами.

Так, пешеходы на средствах персональной мобильности должны ехать по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, пешеходной дорожке или же по обочине со скоростью не более 25 км/ч. При этом во время движения на СПМ и велосипедах запрещено создавать препятствия для движения пешеходов. При пересечении проезжей части по наземному пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин следует ехать со скоростью идущего шагом пешехода. Кроме того, ПДД запрещают перевозку пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией.

Особое внимание необходимо уделить факту, что управлять средствами персональной мобильности могут только лица старше 14 лет, за исключением пешеходных и жилых зон. Также СПМ нельзя управлять в состоянии опьянения и не держась за руль в случае его наличия.