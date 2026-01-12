В ГАИ ответили, можно ли застолбить почищенное от снега парковочное место

Александр Хромченко напомнил, что машиноместо, если оно не закреплено за конкретным автовладельцем, с точки зрения законодательства относится к землям общего пользования. Потому необоснованно выставлять таблички или по-иному обозначать свои права на эту территорию только на основании того, что приложены усилия по уборке снега. В случае, если поступит обращение по таким спорным случаям, "будет соответствующее реагирование со стороны органов".