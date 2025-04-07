В ГАИ прокомментировали возможный запрет использования всесезонных шин зимой

Виктор Ротченков подчеркнул, что планируется изменить приложение к ПДД, в котором указан перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении. Предлагается запретить использование всесезонных шин зимой. Такое предложение основано на анализе зимних ДТП. Стало понятно, что использование всесезонных шин в зимний период небезопасно. При этом самое опасное - когда на одной оси устанавливаются зимние шины, а на другой - всесезонные. В условиях зимней легкой скользкости из-за значительной разницы в коэффициенте сцепления шин машина может уйти в занос.