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В ГАИ прокомментировали возможный запрет использования всесезонных шин зимой
Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков на брифинге для журналистов рассказал о возможном запрете всесезонных шин зимой, пишет БЕЛТА.
Виктор Ротченков подчеркнул, что планируется изменить приложение к ПДД, в котором указан перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении. Предлагается запретить использование всесезонных шин зимой. Такое предложение основано на анализе зимних ДТП. Стало понятно, что использование всесезонных шин в зимний период небезопасно. При этом самое опасное - когда на одной оси устанавливаются зимние шины, а на другой - всесезонные. В условиях зимней легкой скользкости из-за значительной разницы в коэффициенте сцепления шин машина может уйти в занос.
"Это нововведение пока в проекте. Решение еще не принято, оно на данный момент обсуждается и проходит согласование", - добавил Виктор Ротченков.