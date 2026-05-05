В ГАИ рассказали, где в Минске будет ограничено движение транспорта 9 Мая

В ГАИ рассказали, на каких участках минских дорог будет перекрыто движение 9 Мая. Так, во время торжественных мероприятий вблизи монумента Победы будет введено ограничение движения по проспекту Независимости на участке от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, по улице Киселева на участке от улицы Красной до проспекта Независимости, а также по улице Захарова на участке от улицы Первомайской до проспекта Независимости.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Ограничение будет ориентировочно до 20:00, до окончания мероприятий, в связи с чем водителей я бы просил учитывать эту информацию и заблаговременно уже принимать меры по выбору маршрута и учитывать временные факторы, связанные для объезда. Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, будут выставлены по периметру проведения мероприятия. Задачей их будет обеспечение также и маршрута объезда данного участка для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно".