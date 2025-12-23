3.68 BYN
В галерее "Арт Хаос" проходит акция "Любовь действует!" в помощь хосписам
Акция помощи людям, которые нуждаются в особенном внимании и милосердии "Любовь действует!" традиционно проходит в столичной галерее "Арт Хаос".
В канун Рождества галерея приглашает потенциальных благотворителей на выставку-ярмарку отечественных художников. Все вырученные от продажи картин средства по итогу проекта пойдут адресно в фонд "Центра Помощи Жизни".
Эта благотворительная организация охватывает хосписы в Минске и Гродно, а также 4 отделения сестринского ухода в Гродненской области. Инициатива ставит своей целью облегчение жизни людей, у которых диагностированы терминальные стадии онкологических заболеваний.
"По итогам выставки на собранную сумму будет закуплено необходимое количество медицинской техники для стационаров и для учреждения "Центр Помощи Жизни", - сказал директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" Олег Горбачев.
Благотворительная выставка-продажа проходит в 7-й раз. Принять участие в акции "Любовь действует!" может любой желающий.