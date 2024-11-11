Символ 2025-го - зеленая деревянная змея. Помогут ли живые рептилии сделать год удачным

В новом году белорусов ждет обновление, развитие и гармония. Все это принесет символ 2025-го - зеленая деревянная змея. Особо удачливый год ждет тех, кто встретится с живой рептилией. К примеру, Минский зоопарк предлагает по выбору сразу два символа для фото. Можно ли подружиться со змеей и что ждет тех, кому это удалось?

2025-й - год Змеи

Олицетворение мудрости и познания, а еще покладистая и простая в уходе. Не каждый решится завести дома настоящую (живую) змею, даже как символ года. Светлана Резниченко в предубеждения о чешуйчатых не верит. Дружба с Каа (так зовут питомца) завязалась 2 года назад. С тех пор змея стала ее талисманом по жизни и любимым домашним питомцем.

"Это еще совпало с моим поступлением в медицинский. Ведь змея - это символ медицины. Поэтому у меня все по фэншую получилось. 2 года подшучивали надо мной, что у меня змея дома. А сейчас все будут выстраиваться в очередь за удачей", - считает Светлана Резниченко.

Длина Каа сейчас чуть больше полуметра, она любительница теплых мест, поэтому часто прячется в рукава или капюшон. Маисовый полоз - одна из самых спокойных среди сородичей и идеально подходит новичкам-заводчикам. А еще привлекает своим необычным рыжим окрасом.

Тренд на символ нового года поддержали и в Минском зоопарке. 2025-й здесь олицетворяет красавец - королевский питон по кличке Горыныч.

На самом деле символа здесь даже два. Золотисто-белая Горгона тоже борется за внимание посетителей. С учетом того что 2025-й - год Зеленой Змеи, идеально бы подошла китайская куфия, рептилия с ярко-зеленой чешуей. Но так как она дама ядовитая, выбор пал на пару не менее элегантных королевских питонов.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

"Это одни из самых симпатичных змей, они достаточно спокойные. Несмотря на то что мы их уже недели две постоянно снимает, фотографируем, они ведут себя очень тихо. У нас есть такая услуга: в период новогодних праздников фото со змеей. С 13:00 до 17:00 по 7 января можно прийти в наш зоопарк и сфотографироваться вот с такими красавцами".