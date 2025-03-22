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В Гомельской области прошел областной субботник. Расскажем, на что пойдут заработанные деньги
22 марта в Гомельской области прошел областной субботник. Комплекс воинской славы в честь операции "Багратион" в Светлогорском районе стал основной локацией. На его реконструкцию пойдут деньги, собранные на региональном субботнике.
Старт реконструкции комплекса "Багратион"
71-й километр трассы Бобруйск - Мозырь. Именно отсюда недалеко от деревни Раковичи летом 1944-го началась наступательная операция Красной Армии, которая стала отправной точкой освобождения Беларуси. Легендарное сражение развернулось на фронте в 1 100 км. Оно имело решающее значение в нанесении главного удара по вражеским позициям. В результате операции - полное освобождение Беларуси, большей части Литвы, Латвии, Польши. По сути, путь на Берлин начался с болот Полесья.
Памятный знак, часовня, блиндажи, окопы, музей, площадки с военной техникой. Комплекс воинской славы открыли в 2014-м. Скоро он предстанет в обновленном виде. Собранные на субботнике деньги пойдут на его реконструкцию.
Юлия Липовская, первый секретарь Гомельского областного комитета ОО "БРСМ":
"Сегодня мы находимся у памятного и знакового места. Здорово, что молодежи доверяют, что есть возможность не просто прикоснуться к нашим святыням, но и еще раз обратиться к истории этого места, быть хорошим примером для подрастающего поколения".
Каждую весну благодарные потомки поколения победителей наводят порядок в местах всенародной памяти. Хорошая традиция объединяет несколько поколений. Во имя памяти, мира и согласия сегодня свою лепту в благоустройство мемориала внесли представители власти, молодежь, неравнодушные к судьбе и облику родного края местные жители. Они демонтировали тротуарную плитку, пересаживали деревья, заливали бетонное покрытие.
Вадим Виницкий, командир строительного отряда Светлогорского государственного индустриального колледжа:
"Работаю со своим отрядом, с колледжем, брусчатку убираем. Погода не мешает, главное, чтобы был боевой дух".
"Для нас, для молодежи, это почетная миссия - участвовать в таких субботниках, тем более в памятных местах таких. В 2024 году были на Оле, в этом году приехали на "Багратион". Три бригады по 10 человек - всего 30 человек. Мы пересаживаем молодые липы, расчищаем дорожки и убираем мусор", - поделилась Яна Нициевская, первый секретарь Светлогорского районного комитета ОО "БРСМ".
Укрепление исторической памяти
Это уже традиция суверенной Беларуси - наводить лоск на памятных местах. В этом году собранные на субботнике средства направят на реконструкцию мемориала в память о крупнейшей и одной из самых успешных военных операций за всю историю человечества.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
"80 лет уже здесь нет войны. Здесь учатся дети, и развивается страна. Задача - открыть в этом году объект, комплекс готов на 70 % - строительная часть. Сегодня вся область делает то, чтобы мы достойно и с честью встретили Великую Победу, ее 80-летие".
Святая память о героизме наших предков - это не только цветы и свечи, это, прежде всего, дела и поступки. Беларусь помнит о воинской доблести и подвиге народа во имя жизни на земле.