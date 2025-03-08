В Гомельской области выявили грибы с превышением нормы радиоактивных веществ

Грибы с превышением нормы радиоактивных веществ выявили в Наровлянском районе Гомельской области, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Наровлянский районный центр гигиены и эпидемиологии.

С целью уменьшения облучения жителей района и снижения риска заболеваемости населения специалистами Наровлянского районного ЦГЭ проводится исследование проб на содержание радиоактивных веществ. За январь-февраль 2025 года проведено исследование 11 проб пищевых продуктов и питьевой воды на содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137, из государственного сектора и личных подсобных хозяйств граждан. Превышений по содержанию стронция-90 не выявлено, а вот по содержанию радионуклидов цезия-137 выявлены превышения в трех пробах.

Так, в одной пробе смеси замороженных грибов, собранных вблизи деревни Калиничи, нашли превышение установленного норматива - удельная активность цезия-137 более чем в два раза превысила норму. Кроме этого, в двух пробах сушенных грибов, собранных рядом с деревней Завойть, также выявили существенное превышение.

"Проведенные радиометрические исследования проб дикорастущих грибов и ягод от населения показывают, что за последние несколько лет ежегодно выявляется практически до 100 % проб с превышением содержания радионуклидов цезия. Употребление в пищу таких даров леса создает риск внутреннего облучения организма. С целью исключения употребления продуктов питания, загрязненных радионуклидами, необходимо проводить их обязательный радиометрический контроль", - пояснили в ЦГЭ.

По материалам, поступившим из УЗ "Наровлянская ЦРБ" за два месяца 2025 года, выявлено превышение дозы внутреннего облучения у двух человек. В ходе расследования установлена причина превышение дозы внутреннего облучения - употребление в пищу дикорастущих грибов.

Исследования проб продуктов питания, питьевой воды на содержание радионуклидов цезия для населения в Наровлянском районном ЦГЭ проводятся бесплатно. Для получения достоверных результатов испытаний, согласно требованиям нормативной документации, доставляемые образцы должны иметь объем не менее 1 л (кг).