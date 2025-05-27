3.76 BYN
3.01 BYN
3.42 BYN
В госинспекции напомнили, какие маломерные суда должны проходить техосмотр в Беларуси
В Беларуси число зарегистрированных и подвергнутых техосмотру судов значительно возросло. Белорусы активно используют маломерные суда на водоемах страны.
В 2024 году было зарегистрировано более 8 тыс. новых единиц. Всего на сегодня более 175 тыс. таких плавсредств находятся под контролем госинспекции.
К маломерным относятся суда вместимостью до 12 человек и длиной не более 20 м.
Первые десять лет с момента выпуска все гребные маломерные суда проходят технический осмотр раз в 5 лет, моторные - раз в 3 года. По истечении первых десяти лет - ежегодно.
Юрий Богданчик, начальник Государственной инспекции по маломерным судам:
"Маломерные суда подлежат государственной регистрации и классификации, если их грузоподъемность превышает 225 кг. Если грузоподъемность менее 225 кг по паспортным данным, то регистрация данного судна и прохождение технического осмотра не требуется. Но есть нюанс. Если на этом судне вы предусматриваете монтаж любого двигателя, то уже это судно попадает под регистрацию и классификацию, и в дальнейшем требуется прохождение технического освидетельствования".
Техосмотр можно проходить на любом участке Госинспекции по маломерным судам. В первую очередь проверяется целостность корпуса, наличие огнетушителя емкостью не менее 2 кг, аптечки, черпака из нетонущего материала для удаления воды из судна и спасательных жилетов.