В госинспекции напомнили, какие маломерные суда должны проходить техосмотр в Беларуси

В Беларуси число зарегистрированных и подвергнутых техосмотру судов значительно возросло. Белорусы активно используют маломерные суда на водоемах страны.

В 2024 году было зарегистрировано более 8 тыс. новых единиц. Всего на сегодня более 175 тыс. таких плавсредств находятся под контролем госинспекции.

К маломерным относятся суда вместимостью до 12 человек и длиной не более 20 м.

Первые десять лет с момента выпуска все гребные маломерные суда проходят технический осмотр раз в 5 лет, моторные - раз в 3 года. По истечении первых десяти лет - ежегодно.

Юрий Богданчик, начальник Государственной инспекции по маломерным судам:

"Маломерные суда подлежат государственной регистрации и классификации, если их грузоподъемность превышает 225 кг. Если грузоподъемность менее 225 кг по паспортным данным, то регистрация данного судна и прохождение технического осмотра не требуется. Но есть нюанс. Если на этом судне вы предусматриваете монтаж любого двигателя, то уже это судно попадает под регистрацию и классификацию, и в дальнейшем требуется прохождение технического освидетельствования".