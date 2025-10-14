В Госстандарте объяснили, почему важно гармонизировать зарубежные и белорусские стандарты

Она обозначила, что для выполнения этих требований необходимы стандарты, и это те инструменты доверия, в которых заложены все нужные требования с учетом мнения различных стран, так называемые межгосударственные стандарты. "Это могут быть стандарты в рамках Евразийского экономического союза, и тогда ГОСТ будет сопровождать продукцию на пять стран. Это могут быть стандарты в рамках Союзного государства России и Беларусь, где товары могут беспрепятственно обращаться внутри двух стран. Это могут быть стандарты в рамках Содружества Независимых Государств. В данном случае стандарты будут признаваться всеми странами, которые входят в СНГ. То есть чем выше гармонизация, тем проще товару продвигаться на внешние рынки", - рассказала Елена Моргунова.