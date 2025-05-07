В гродненской гимназии создали музей геноцида

Каждый третий погибший, разрушенные города и выжженная земля на том месте, где когда-то были деревни, - такое наследие досталось белорусам после Великой Отечественной.

Сотрудники Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко обновили локальный музей о войне. Первый эпизод - посвящение жертвам геноцида. Стена боли белорусского народа потрясает сознание всех, кто проходит мимо нее.

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Узнаваемые Врата памяти, которые в 2015 году восстали в Тростенце, - реплика на четвертом этаже гродненской гимназии, прямо у входа в библиотеку. Это своеобразный громкий пролог вместо нечитабельных глянцевых стендов, чтобы зумеры сами захотели изучить больше информации о зверствах фашистов.

Глеб Таразевич, учащийся Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Испытал сильные эмоции именно от того, что это очень отличается от привычного формата подобных мемориалов. Это не просто какая-то выставка памятных предметов войны, а это произведение искусства, которое очень хорошо передает ту боль, через которую прошел наш народ".

Каждая деталь является метафорой. Православная церковь - это тоже воин в страшной войне. Немцы заставляли священников прославлять торжество их непобеды в молебнах.

Виктор Родионов, сотрудник Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Несмотря на запреты, священники продолжали помогать белорусскому народу. Это была и помощь партизанскому движению, и спасение людей из гетто. Люди же приходили в храмы, их там закрывали, уничтожали вместе со священниками во время службы. Это настоящий подвиг духа белорусского народа".

Виктор Евгеньевич - православный художник со стажем. Подобные композиции он создает во внеучебное время. Материалами снабжает родительский комитет, а идеями - директор гимназии.

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Светлана Стаховская, директор Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Хотелось уйти от стендов, уйти от витрин и сделать то, что будет вызывать эмоции у людей. Работая уже достаточно давно с Виктором Евгеньевичем, я знала, что те идеи, которые есть у меня в голове, он сможет воплотить. Нужно, чтобы этот процесс образования и воспитания был в фойе, в рекреациях. И, собственно, здесь мы и хотим сделать образовательное пространство, которое будет посвящено тематике Великой Отечественной войны".

Первая русская школа в Западной Беларуси открылась в 1939 году и буквально с порога отправила учителей и старшеклассников на фронт.

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Александра Уласевич, учащаяся Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Нам рассказывали о том, что из людей, которые находились в концлагерях, делали мыло. Это было очень сложно принять, конечно. Я тогда не понимала, что такое война, почему это вообще происходит. Но потом, когда нам каждый год на уроках рассказывали о Великой Отечественной, о тех жертвах, которые понес советский народ, приходит осознание и понимание, насколько страшна война. И это никогда не должно повториться, никто не должен был это пережить".

Напоминанием о Великой Отечественной служит обелиск на пороге гимназии. Открывали его в 40-ю годовщину начала войны, а сегодня каждый день вспоминают и выживших героев. История главной для нации Победы возрождается по инициативе школьников.

Елизавета Таранцей, учащаяся Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Дети из младших классов охотно несут информацию о своих бабушках, дедушках, которые участвовали в войне. Также им помогают родители, которые хотят рассказать о своих предках и увековечить их память".

Михаил Третьякевич, учащийся Гродненской городской гимназии имени А. И. Дубко:

"Современные реалии таковы, что мировое сообщество идет по пути обесценивания вклада нашего народа в победу над фашизмом. Переписывается история, отрицаются факты и события, в Европе сносят памятники советским солдатам, освободившим их от оккупантов. Поэтому мы должны сохранить эту память, чтобы такое не повторялось вновь".