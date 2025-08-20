В Гродненской области перезахоронили останки 25 солдат Первой мировой войны

В Гродненской области торжественно перезахоронили останки 25 солдат Русской императорской армии. Они погибли вблизи агрогородка Ратичи в годы Первой мировой войны. Здесь 20-й корпус Русской армии потерял более 3 тысяч человек.

Солдат обнаружили в ходе поисковых работ военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона Министерства обороны Беларуси.

Александр Лобанов, военный комиссар Гродно и Гродненского района:

"В ходе подъема останков военнослужащих Русской императорской армии была обнаружена полевая ложка солдата, на которой было выбито название полка - 114 полк".

"Воины, которые были найдены спустя 111 лет после тех героических событий, наконец, находят свое место в братской могиле вместе с теми воинами, которые прорвались тогда в феврале 1915 года из окружения 20-го русского корпуса", - рассказал Феодосий Владышевский, генеральный консул России в Гродно.