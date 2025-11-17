В результате обрушения участка рудника в Конго погибли 32 шахтера

На юго-востоке Конго произошло обрушение участка рудника: погибли 32 шахтера. На месте ЧП проводятся поисковые работы. Ассоциация горняков приводит данные, что под землей погребены порядка 50 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

Выдвинуты две версии произошедшего: власти называют причиной ЧП оползни после проливных дождей, однако ему предшествовал конфликт вооруженной охраны с шахтерами, закончившийся стрельбой. Во время нее обрушился самодельный мост, что и могло спровоцировать обрушение рудника.