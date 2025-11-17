В Минске прошел международный турнир по киокушин "Кубок мужества"

Выносливость, сила духа и безупречная физическая форма - международный турнир "Кубок мужества" в Минске 16 ноября проверил силы белорусских, и не только, спортсменов в одном из самых опасных стилей каратэ - киокушин.

Особенность дисциплины - это полностью контактные бои, что идет вразрез с основным принципом вида спорта как бесконтактного. Испытать себя решилось более 200 участников со всех уголков Беларуси и гостей из других стран: России, Азербайджана, Японии и других. Атлеты соревновались в 7 возрастных категориях и в таких видах, как ката и кумитэ.

Петр Корсак, старший судья Белорусского союза киокушин:

"К нам приходили люди, которые были на соревнованиях другого вида каратэ. Когда они смотрели видео с киокушин, понимали разницу - это жесткий, мужской вид спорта. Чтобы этим заниматься, нужно иметь природные данные".

Анастасия Федорова, участница "Кубка мужества" (Россия):

"Отличная организация турнира, все очень хорошо спланировано. Даже если посмотреть вокруг, видно, как все красиво и что люди старались. Достаточно хорошее отношение к мелочам".

