В Гродно молодежь встретилась с авторским коллективом, снявшим фильм "Чужое небо"

В Гродно 8 апреля состоялась встреча лидеров молодежного мнения, студентов и молодых ученых с авторским коллективом документального фильма Белтелерадиокомпании "Чужое небо".

В фильме собраны истории белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. Все герои фильма говорят правду о себе, рассуждают о личном, рассказывают, с чем пришлось столкнуться за рубежом (проблемы с жильем, питанием, работой, медицинским обслуживанием). Все основано на реальных событиях. Многие из них до сих пор находятся вдали от родины, но есть и те, кто нашел путь домой. Молодежь региона смогла задать интересующие вопросы и поделилась своими впечатлениями.

"Благодаря сегодняшней встрече есть уникальная возможность поговорить с режиссером, с творческой группой и понять, как создавался фильм. Он достаточно сложный, не скрою, что его было трудно смотреть. По факту смотреть на своих сверстников, которые выбрали совершенно другую сторону - уехали из Беларуси. После фильма остается много эмоций. Документальный фильм "Чужое небо" показал, какие могут быть последствия из-за неправильного выбора", - сказала одна из девушек.

Героиня фильма "Чужое небо" Юлия призвала к просмотру фильма, так как он учит белорусов любить свою родину, родных, уважать близких и в первую очередь не забывать о себе как о женщине.

"После событий 2020 года выросло новое поколение, которое эти события задело по касательной. Они, может быть, не увидели всей той глубины, что тогда происходило. И сейчас на примере тех людей, которые с этим столкнулись, им будет полезно узнать, к чему все может привести, когда включаются эмоции, а выключается голова", - сказал автор фильма "Чужое небо" Алексей Мартиненок.