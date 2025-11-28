3.71 BYN
В Гродно прошла встреча делегатов ВНС с замминистра экономики Марией Мажинской
В Гродно прошла встреча делегатов Всебелорусского народного собрания с заместителем министра экономики Марией Мажинской. На обсуждении - проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
Документ станет ключевым ориентиром развития страны на ближайшую пятилетку, а предложения регионов легли в его основу. Вопросы, поднимаемые жителями Гродненской области, касались развития аграрного сектора, улучшения инфраструктуры, доступности социальных услуг и поддержки трудовых коллективов.
Сергей Волчкевич, аналитик гродненского отделения БИСИ, делегат ВНС:
"Для Гродненской области - это вопросы, которые касаются охраны здоровья, организации торговли, особенно в сельской местности, транспортной доступности населенных пунктов, связи с областным центром, столицей и другими регионами".
Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря г. Гродно, делегат ВНС:
"Семья - это первооснова любого государства. В ВНС это заложено, что должна быть демография, большая рождаемость. Вот это один из главных критериев благополучия нашей родины. Второй критерий - любить свою землю, свой народ, быть нравственными".
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат ВНС:
"Основой социально-экономической программы развития нашей страны является баланс интересов экономики, социальной сферы, а также внешнеэкономический и внешнеполитический вектор, поскольку мы находимся в сложном географическом положении".
Встречи делегатов ВНС с разработчиками проекта проходят во всех регионах. Итоговый документ будет представлен на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания, которое состоится 18-19 декабря.