В Гродно прошла встреча делегатов ВНС с замминистра экономики Марией Мажинской

В Гродно прошла встреча делегатов Всебелорусского народного собрания с заместителем министра экономики Марией Мажинской. На обсуждении - проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.



Документ станет ключевым ориентиром развития страны на ближайшую пятилетку, а предложения регионов легли в его основу. Вопросы, поднимаемые жителями Гродненской области, касались развития аграрного сектора, улучшения инфраструктуры, доступности социальных услуг и поддержки трудовых коллективов.

Сергей Волчкевич, аналитик гродненского отделения БИСИ, делегат ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48131f2-ddba-4044-bd41-116639d45c64/conversions/61021500-83af-46c4-99a5-ad31a30de004-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48131f2-ddba-4044-bd41-116639d45c64/conversions/61021500-83af-46c4-99a5-ad31a30de004-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48131f2-ddba-4044-bd41-116639d45c64/conversions/61021500-83af-46c4-99a5-ad31a30de004-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c48131f2-ddba-4044-bd41-116639d45c64/conversions/61021500-83af-46c4-99a5-ad31a30de004-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Волчкевич, аналитик гродненского отделения БИСИ, делегат ВНС:

"Для Гродненской области - это вопросы, которые касаются охраны здоровья, организации торговли, особенно в сельской местности, транспортной доступности населенных пунктов, связи с областным центром, столицей и другими регионами".

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря г. Гродно, делегат ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c10c505-ed93-4aca-a108-72faf484f4c4/conversions/ecf4cbfb-e75b-46e4-8368-59d9a6209dac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c10c505-ed93-4aca-a108-72faf484f4c4/conversions/ecf4cbfb-e75b-46e4-8368-59d9a6209dac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c10c505-ed93-4aca-a108-72faf484f4c4/conversions/ecf4cbfb-e75b-46e4-8368-59d9a6209dac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c10c505-ed93-4aca-a108-72faf484f4c4/conversions/ecf4cbfb-e75b-46e4-8368-59d9a6209dac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря г. Гродно, делегат ВНС:

"Семья - это первооснова любого государства. В ВНС это заложено, что должна быть демография, большая рождаемость. Вот это один из главных критериев благополучия нашей родины. Второй критерий - любить свою землю, свой народ, быть нравственными".

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат ВНС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bd4446-9ed0-4c8a-8a82-bc09caccab8d/conversions/d8823082-cf65-4661-9d51-8f4594965423-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bd4446-9ed0-4c8a-8a82-bc09caccab8d/conversions/d8823082-cf65-4661-9d51-8f4594965423-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bd4446-9ed0-4c8a-8a82-bc09caccab8d/conversions/d8823082-cf65-4661-9d51-8f4594965423-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bd4446-9ed0-4c8a-8a82-bc09caccab8d/conversions/d8823082-cf65-4661-9d51-8f4594965423-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат ВНС:

"Основой социально-экономической программы развития нашей страны является баланс интересов экономики, социальной сферы, а также внешнеэкономический и внешнеполитический вектор, поскольку мы находимся в сложном географическом положении".