В Гродно торжественно открыли статую оленя святого Губерта

Капсулу будущим поколениям заложили 5 июня в Гродно и дали наставление: сохранять мир и культурное разнообразие. XV Фестиваль национальных культур стартует 5 июня. В нем примут участие представители более чем 40 национальностей, среди новичков - гагаузы, удмурты, гвинейцы, йеменцы, турки, чехи и мальдивцы, которые в этот день высаживали деревья.

Традиционно к Фестивалю национальных культур открывают новые объекты и арт-инсталляции. В этот раз таким подарком стал олень святого Губерта. Неделю его скрывали от глаз, чтобы открыть именно сегодня. Речь идет о двухметровом бронзовом олене с изящно изогнутой головой.

У постамента расположен символ Фестиваля национальных культур - "Цветик-семицветик". Это работа минского скульптора. Был проведен конкурс, в котором могли участвовать мастера со всей страны, но остановились именно на этом варианте.

По преданию, знатный дворянин Губерт вел разгульный образ жизни и очень любил охоту. В Страстную пятницу он погнался в лесу за прекрасным белым оленем. Когда животное остановилось, между его рогами Губерт увидел сияющий крест. Голос свыше призвал его покаяться и изменить путь. После этого Губерт обратился к вере, стал епископом и был причислен к лику святых.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Как бы мы ни хотели, культура и политика - вещи, неотделимые друг от друга, потому что так или иначе влияние культуры на политику, равно как и политики на культуру, всегда ощущается. Когда политики грамотно организуют культуру так, чтобы она помогала государству, - это самый главный момент для всех нормальных государственных деятелей, потому что мы должны развивать культуру. Даже малая форма, которая сегодня открыта, даже капсула, которая заложена, возложение цветов к памятникам - это все те элементы, которые обогащают нашу культуру, сохраняют ее, равно как и сохраняют историческую память. И вот эти вещи, на мой взгляд, крайне важны для белорусов, потому что мы показываем пример, как можно жить в одной многонациональной стране и жить не просто мирно, а жить хорошо и развиваться. Я очень надеюсь на то, что капсула, которую мы заложили, через 30 лет продемонстрирует, насколько сильнее наши культурные связи развиваются в стране, где проживает на сегодняшний день более 150 национальностей".

Около 100 мероприятий в эти дни пройдет в Гродно в рамках Фестиваля национальных культур. Чтобы не потеряться и посетить максимум из них, в городе создали специальный электронный сервис, на котором размещены полные афиши, а также маршруты, как добраться из точки А в точку Б. Кроме того, сервис информирует о том, где будет перекрыто движение, особенно в момент кульминации праздника. Шествие ожидается сегодня в 18:00.

Также был представлен голосовой помощник. Отмечается, что подобное решение ранее применялось только во Франции на Олимпийских играх. Сейчас над аналогичным проектом работают в Сколкове, чтобы помочь туристам в Москве на Красной площади. Номер, по которому можно позвонить и получить всю информацию, находится в открытых источниках.