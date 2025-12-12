В Гродно зажгли огни главной новогодней елки

В городе над Неманом сезон новогодних торжеств уже официально стартовал. Гродно стал первым в Беларуси городом, где зажглись огни главной новогодней елки. Для жителей и гостей города подготовили театрализованное представление "Чароўныя ліхтарыкі", выступления творческих коллективов и интерактивные программы для детей. Кульминацией стало зажжение елки на площади Ленина.