В Гродно зажгли огни главной новогодней елки
Автор:Редакция news.by
В городе над Неманом сезон новогодних торжеств уже официально стартовал. Гродно стал первым в Беларуси городом, где зажглись огни главной новогодней елки. Для жителей и гостей города подготовили театрализованное представление "Чароўныя ліхтарыкі", выступления творческих коллективов и интерактивные программы для детей. Кульминацией стало зажжение елки на площади Ленина.
20 декабря в Гродно состоится традиционное шествие сказочных персонажей. Дед Мороз реально прилетит на вертолете. В этот же день на площади Советской откроется Терем зимнего волшебника. Яркая площадка с развлечениями, фотозонами. Продлятся праздничные мероприятия до 11 января.