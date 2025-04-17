3.66 BYN
3.08 BYN
3.50 BYN
В ГТК рассказали, в каких случаях нужно уплатить пошлину при ввозе товаров для личного пользования
В ГТК рассказали, в каких случаях нужно уплатить пошлину при ввозе товаров для личного пользованияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d82876-931f-446c-bd66-cd75807cccfc/conversions/53adaff1-d36d-424d-8502-fd3fa745fcdc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d82876-931f-446c-bd66-cd75807cccfc/conversions/53adaff1-d36d-424d-8502-fd3fa745fcdc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d82876-931f-446c-bd66-cd75807cccfc/conversions/53adaff1-d36d-424d-8502-fd3fa745fcdc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1d82876-931f-446c-bd66-cd75807cccfc/conversions/53adaff1-d36d-424d-8502-fd3fa745fcdc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Некоторые особенности порядка ввоза в страну товаров для личного пользования напомнили в Государственном таможенном комитете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГТК.
Так, товары для личного пользования, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро или вес которых превышает 25 кг, ввозятся с уплатой таможенных пошлин и налогов по единой ставке 30 % от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.
Кроме того, решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 утвержден перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. С ним в ГТК порекомендовали ознакомиться лично.