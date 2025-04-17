В ГТК рассказали, в каких случаях нужно уплатить пошлину при ввозе товаров для личного пользования

Некоторые особенности порядка ввоза в страну товаров для личного пользования напомнили в Государственном таможенном комитете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ГТК.

Так, товары для личного пользования, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 500 евро или вес которых превышает 25 кг, ввозятся с уплатой таможенных пошлин и налогов по единой ставке 30 % от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.