В интернете мошенники распространяют фейковую рекламу инвестпроекта от имени "Белоруснефти"

Пользователям предлагается перейти по ссылке для регистрации на фальшивой бирже. Ссылка ведет на фишинговую платформу злоумышленников, заинтересованных в получении персональных данных граждан с дальнейшим доступом к банковским счетам.

Правоохранители рекомендуют гражданам в связи с появлением новых схем кибермошенничества быть предельно внимательными и осторожными в переписках и общении с посторонними лицами. Ни в коем случае никому не передавать свои личные данные: только тогда ваши данные и деньги будут в безопасности.