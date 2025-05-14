3.71 BYN
3.01 BYN
3.34 BYN
В интернете мошенники распространяют фейковую рекламу инвестпроекта от имени "Белоруснефти"
В интернете мошенники распространяют фейковую рекламу инвестпроекта от имени "Белоруснефти"news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa800211-2eaa-423f-968c-d034914f2a46/conversions/1bfb3227-2548-495b-9167-06c78ae4d660-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa800211-2eaa-423f-968c-d034914f2a46/conversions/1bfb3227-2548-495b-9167-06c78ae4d660-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa800211-2eaa-423f-968c-d034914f2a46/conversions/1bfb3227-2548-495b-9167-06c78ae4d660-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aa800211-2eaa-423f-968c-d034914f2a46/conversions/1bfb3227-2548-495b-9167-06c78ae4d660-xl-___webp_1920.webp 1920w
Мошенники от имени компании "Белоруснефть" распространяют в интернете фальшивую рекламу инвестиционного проекта, предлагая быстрый заработок. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Миноблисполкома.
Пользователям предлагается перейти по ссылке для регистрации на фальшивой бирже. Ссылка ведет на фишинговую платформу злоумышленников, заинтересованных в получении персональных данных граждан с дальнейшим доступом к банковским счетам.
Правоохранители рекомендуют гражданам в связи с появлением новых схем кибермошенничества быть предельно внимательными и осторожными в переписках и общении с посторонними лицами. Ни в коем случае никому не передавать свои личные данные: только тогда ваши данные и деньги будут в безопасности.