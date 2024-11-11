В каких сферах преобладают нарушения, связанные с обработкой персональных данных

Есть ли какие-то болезненные сферы, где существуют проблемы с обработкой персональных данных, на этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев.

"Больше всего жалоб поступает на организации торговли и услуг - жалуются на работу собственников. Далее, наверное, идет сфера труда, образования и здравоохранения", - отметил Андрей Гаев.

По словам директора, это очень емкие и знаковые сферы, где обрабатывается очень много информации, в том числе и биометрические персональные данные, которые с человеком остаются навсегда. "Проблемы связаны с избыточным сбором персональных данных, когда собирается сведений больше, чем необходимо для тех целей, которые нужны при обработке", - констатировал он.

Избыточный сбор информации является нарушением и влечет административную (а если нарушаются права и свободы человека), то и уголовную ответственность. Бывают ситуации, когда осуществляется видеосъемка в местах, где люди находятся в уязвимом положении. Например, приходят в поликлинику на осмотр к врачу, а там стоит камера. Моменты подобного рода волнуют людей, поэтому даже начала наблюдаться новая тенденция.

Как отметил Андрей Гаев, уменьшилось количество вопросов от граждан по получению от центра разъяснений и ответов о применении тех или иных норм. Люди стали больше обращаться с жалобами.