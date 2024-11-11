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В каких сферах преобладают нарушения, связанные с обработкой персональных данных
Есть ли какие-то болезненные сферы, где существуют проблемы с обработкой персональных данных, на этот вопрос ответил в "Актуальном интервью" директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси Андрей Гаев.
"Больше всего жалоб поступает на организации торговли и услуг - жалуются на работу собственников. Далее, наверное, идет сфера труда, образования и здравоохранения", - отметил Андрей Гаев.
По словам директора, это очень емкие и знаковые сферы, где обрабатывается очень много информации, в том числе и биометрические персональные данные, которые с человеком остаются навсегда. "Проблемы связаны с избыточным сбором персональных данных, когда собирается сведений больше, чем необходимо для тех целей, которые нужны при обработке", - констатировал он.
Избыточный сбор информации является нарушением и влечет административную (а если нарушаются права и свободы человека), то и уголовную ответственность. Бывают ситуации, когда осуществляется видеосъемка в местах, где люди находятся в уязвимом положении. Например, приходят в поликлинику на осмотр к врачу, а там стоит камера. Моменты подобного рода волнуют людей, поэтому даже начала наблюдаться новая тенденция.
Как отметил Андрей Гаев, уменьшилось количество вопросов от граждан по получению от центра разъяснений и ответов о применении тех или иных норм. Люди стали больше обращаться с жалобами.
"Это говорит о том, что первичное понимание норм законодательства состоялось, и люди увидели, какими правами они обладают, и стали ими активно пользоваться. Если посмотреть на статистику 2023 года, то в центр поступило около 200 обращений. А за 11 месяцев 2024-го их насчитывается уже около 500. Около 65 % жалоб, поступивших в центр, являются обоснованными. Это значит, что в таком случае можно помочь, а для обращения были основания", - заключил эксперт.
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