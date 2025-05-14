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В каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу
В каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве отметили, что если мать ребенка приступила к работе, а отец ребенка оформил отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то пособие по уходу назначается отцу.
Также, если отец является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом либо лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и приостановил соответствующую деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, то пособие тоже назначается ему.
В Минтруда обратили внимание, что если мать в полной семье приступила к работе более чем на полставки, а уход за ребенком осуществляет не работающий и не осуществляющий иные виды деятельности отец, то право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет предоставляется отцу. Назначается и выплачивается пособие в таком случае по месту работы матери. При этом его размер определяется в отношении отца (отчима) - в полном размере.