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В каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что если мать ребенка приступила к работе, а отец ребенка оформил отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то пособие по уходу назначается отцу.

Также, если отец является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом либо лицом, осуществляющим ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, и приостановил соответствующую деятельность в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, то пособие тоже назначается ему.