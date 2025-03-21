3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
В каких случаях потребитель имеет право вернуть деньги за некачественный товар
Всегда ли потребители просят вернуть деньги за товар. Можно ли продавцу предлагать другой товар или его починку вместо возврата денег. Есть ли у покупателя право настоять именно на возврате наличных средств. Эти темы осветила в "Актуальном интервью" начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Инна Гаврильчик.
"В законе сказано, что требование заявляет сам потребитель. Например, он попользовался каким-то товаром, а он оказался ненадлежащего качества или у него выявился производственный недостаток, то покупатель его возвращает и не хочет больше такой продукт, потому что уже сложился неприятный опыт", - сказала она.
В таком случае потребитель настаивает на том, чтобы ему вернули деньги. К сожалению, некоторые организации начинают предлагать ремонт и отказываются от возврата денег. "Ничего подобного. Это распространяется только на технически сложные товары", - подчеркнула Инна Гаврильчик.
По словам начальника управления, если, например, сломалась стиральная машина после 30-дневного срока использования, то она подлежит только ремонту. "Либо, если имеется существенный недостаток (например, за его устранение нужно заплатить больше 30 % стоимости этой стиральной машины), то покупатель имеет право требовать расторжения. Но все-таки продавцы обязательно должны прислушиваться к требованию потребителя, а не заниматься самоуправством", - подытожила она.