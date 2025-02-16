В каких случаях родителям положены дополнительные выходные, разъяснили в Минтруда

Начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш рассказала, в каких случаях родителям положены дополнительные выходные, пишет БЕЛТА.

"Кроме мер прямой материальной поддержки для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, предусмотрен широкий спектр гарантий в сфере трудовых отношений, налогообложения, пенсионного обеспечения. Например, для решения текущих вопросов жизнедеятельности семьи предусмотрено право для работающих родителей на свободные от работы дни. Родители, воспитывающие двоих детей в возрасте до 16 лет, имеют право на один дополнительный выходной в месяц. Оплата такого дня может предусматриваться в коллективных договорах. Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью имеют право на один дополнительный выходной в месяц, который оплачивается за счет средств социального страхования", - рассказала Светлана Белаш.

Многодетные родители с тремя и более детьми до 16 лет либо с ребенком-инвалидом до 18 лет имеют право на один дополнительный выходной день в неделю, который оплачивается за счет средств нанимателя, отметила начальник управления. По согласованию работника с нанимателем этот свободный день может быть заменен на альтернативу - ежедневное сокращение рабочего времени на час.