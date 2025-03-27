В каких случаях в Беларуси могут прекратить выплату пособий на детей

В каких случаях с 2025 года могут прекратить выплату пособий на детей, исходя из изменений, вступивших в силу с 1 января 2025 года, на вебинаре в НЦЗПИ рассказала заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль. Об этом сообщает БЕЛТА.

Одной из причин для прекращения выплаты пособия может быть выезд ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев. "Также законом уточняется, что выплата пособий прекращается не только в случае физического выезда получателя пособия на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, но и в случае оформления выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь", - отметила она.

Также прекратят платить пособие и в случае отобрания ребенка из семьи. "В таком случае выплата пособия прекращается со дня принятия решения о его отобрании. Те суммы, которые были назначены, но не выплачены, также не выплачиваются", - пояснила Светлана Коваль.

Изменения затронули и детей, которые обучаются за пределами Республики Беларусь. "С 1 января текущего года, если ребенок обучается за пределами Республики Беларусь на очной основе, то есть получает образование либо на дневной форме, либо на вечерней форме, то государственное пособие не выплачивается. Ранее было указано только дневная форма, теперь указана очная форма. При этом если ребенок учится дистанционно за пределами Республики Беларусь, то государственное пособие на него выплачивается", - отметила Светлана Коваль.