В какую сумму обходится отдых в детском лагере и как государство финансирует активное лето news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9156fd9-828a-4abd-853f-b362447ca136/conversions/df3e019c-b570-413c-8828-3a6b18bf0d05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9156fd9-828a-4abd-853f-b362447ca136/conversions/df3e019c-b570-413c-8828-3a6b18bf0d05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9156fd9-828a-4abd-853f-b362447ca136/conversions/df3e019c-b570-413c-8828-3a6b18bf0d05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9156fd9-828a-4abd-853f-b362447ca136/conversions/df3e019c-b570-413c-8828-3a6b18bf0d05-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Спутник" - самый большой детский лагерь в Лидском районе. В одну смену здесь отдыхают 317 человек. В этом году, правда, стартовали чуть позже, но оно того стоило.

Территория лагеря преобразилась до неузнаваемости. Кто здесь бывал раньше, разницу увидит буквально с подъезда. Тротуарная плитка теперь по главным пешеходным маршрутам. Объем работ в этом году огромный и снаружи, и внутри.

В районе 3 базы отдыха: "Спутник", "Березка" и "Принеманье" - вниманием никто обделен не был.

В какую сумму обходится отдых в детском лагере и как государство финансирует активное лето news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fefcb9c1-cc1c-4aa9-ba4d-1cbd3f2c1c14/conversions/000671ab-4ec8-4903-907a-fba1dadd045a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fefcb9c1-cc1c-4aa9-ba4d-1cbd3f2c1c14/conversions/000671ab-4ec8-4903-907a-fba1dadd045a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fefcb9c1-cc1c-4aa9-ba4d-1cbd3f2c1c14/conversions/000671ab-4ec8-4903-907a-fba1dadd045a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fefcb9c1-cc1c-4aa9-ba4d-1cbd3f2c1c14/conversions/000671ab-4ec8-4903-907a-fba1dadd045a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В этом году Лидский райисполком выделил более 700 тыс. рублей финансирования на выполнение строительно-монтажных работ, подготовке летнего лагеря к сезону, закрепили 59 предприятий, организаций, которые также участвовали в этих мероприятиях. Выполнен большой спектр работ: ремонт зданий, фасада, кровель, инженерного оборудования, благоустройство. Как видим, это глобальное выполнение работ, что обеспечило комфортное пребывание и отдых детей", - рассказал зампредседателя Лидского райисполкома Андрей Богдан.

Сосны, свежий воздух, отсутствие интернета и пешие прогулки каждый день под пение птиц. В разгар смены, конечно, они заглушаются звонким детским смехом. А пока в лагере пересменка, здесь активно готовятся к новому заезду под звуки природы.

Ковид внес свои коррективы. Теперь в лагерях предусмотрены изоляторы на случай внештатной ситуации. А вот на случай непогоды, а нынешнее лето, увы, нас не балует, предусмотрены игровые комнаты.

"Поставлен вопрос, действительно ли достаточно использовать всю эту красоту только три месяца. Поэтому мы хотели бы и готовы рассмотреть варианты оздоровления, отдыха в течение круглого года. В принципе, у нас позволяют условия. У нас есть своя котельная, которую можно запустить в любое время и использовать на твердом топливе", - отметила начальник управления образования Лидского райисполкома Ольга Тарасюк.

В лагерях Беларуси этим летом планируют оздоровить около 400 тыс. детей. И каждый год число желающих растет. В этом году в Беларуси задействовано около 4,5 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей и около 1,5 тыс. с круглосуточным.

"На сегодняшний день не каждая страна в мире может похвастаться тем объемом финансирования, который выделяется в поддержку родителям. Из республиканского бюджета предусмотрено существенное финансирование. В текущем году на организацию и проведение детской оздоровительной кампании, удешевление путевок для детей было выделено более 73 млн рублей, что на 9 млн больше, чем в прошлом году. Занятость детей и их здоровье - это высшая государственная ценность", - подчеркнул замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

В какую сумму обходится отдых в детском лагере и как государство финансирует активное лето news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4c45da-0d45-4d57-bd6c-38ca62811453/conversions/aea07269-ff4c-4a97-a6b1-ad9798fc3e1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4c45da-0d45-4d57-bd6c-38ca62811453/conversions/aea07269-ff4c-4a97-a6b1-ad9798fc3e1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4c45da-0d45-4d57-bd6c-38ca62811453/conversions/aea07269-ff4c-4a97-a6b1-ad9798fc3e1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c4c45da-0d45-4d57-bd6c-38ca62811453/conversions/aea07269-ff4c-4a97-a6b1-ad9798fc3e1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Плюс доплаты от нанимателей (по колдоговору на предприятиях), выплаты из местного бюджета для определенных групп населения. В среднем 15 дней в лагере с круглосуточным пребыванием обойдутся родителям в 685 рублей, в то время как сумма дотации составит 275. То есть компенсируют более 40 % стоимости путевки. Лагерь с дневным пребыванием стоит 145 рублей, дотации составят 80 %.