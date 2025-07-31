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В какую сумму обходится отдых в детском лагере и как государство финансирует активное лето
"Спутник" - самый большой детский лагерь в Лидском районе. В одну смену здесь отдыхают 317 человек. В этом году, правда, стартовали чуть позже, но оно того стоило.
Территория лагеря преобразилась до неузнаваемости. Кто здесь бывал раньше, разницу увидит буквально с подъезда. Тротуарная плитка теперь по главным пешеходным маршрутам. Объем работ в этом году огромный и снаружи, и внутри.
В районе 3 базы отдыха: "Спутник", "Березка" и "Принеманье" - вниманием никто обделен не был.
"В этом году Лидский райисполком выделил более 700 тыс. рублей финансирования на выполнение строительно-монтажных работ, подготовке летнего лагеря к сезону, закрепили 59 предприятий, организаций, которые также участвовали в этих мероприятиях. Выполнен большой спектр работ: ремонт зданий, фасада, кровель, инженерного оборудования, благоустройство. Как видим, это глобальное выполнение работ, что обеспечило комфортное пребывание и отдых детей", - рассказал зампредседателя Лидского райисполкома Андрей Богдан.
Сосны, свежий воздух, отсутствие интернета и пешие прогулки каждый день под пение птиц. В разгар смены, конечно, они заглушаются звонким детским смехом. А пока в лагере пересменка, здесь активно готовятся к новому заезду под звуки природы.
Ковид внес свои коррективы. Теперь в лагерях предусмотрены изоляторы на случай внештатной ситуации. А вот на случай непогоды, а нынешнее лето, увы, нас не балует, предусмотрены игровые комнаты.
"Поставлен вопрос, действительно ли достаточно использовать всю эту красоту только три месяца. Поэтому мы хотели бы и готовы рассмотреть варианты оздоровления, отдыха в течение круглого года. В принципе, у нас позволяют условия. У нас есть своя котельная, которую можно запустить в любое время и использовать на твердом топливе", - отметила начальник управления образования Лидского райисполкома Ольга Тарасюк.
В лагерях Беларуси этим летом планируют оздоровить около 400 тыс. детей. И каждый год число желающих растет. В этом году в Беларуси задействовано около 4,5 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей и около 1,5 тыс. с круглосуточным.
"На сегодняшний день не каждая страна в мире может похвастаться тем объемом финансирования, который выделяется в поддержку родителям. Из республиканского бюджета предусмотрено существенное финансирование. В текущем году на организацию и проведение детской оздоровительной кампании, удешевление путевок для детей было выделено более 73 млн рублей, что на 9 млн больше, чем в прошлом году. Занятость детей и их здоровье - это высшая государственная ценность", - подчеркнул замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.
Плюс доплаты от нанимателей (по колдоговору на предприятиях), выплаты из местного бюджета для определенных групп населения. В среднем 15 дней в лагере с круглосуточным пребыванием обойдутся родителям в 685 рублей, в то время как сумма дотации составит 275. То есть компенсируют более 40 % стоимости путевки. Лагерь с дневным пребыванием стоит 145 рублей, дотации составят 80 %.
Подробнее о подготовке лагерей смотрите в проекте "На контроле Президента".