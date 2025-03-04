В Калинковичском районе в естественную среду обитания выпустили около 100 ланей

Леса Калинковичского района пополнились новоселами. Около 100 грациозных ланей выпустили в дикую природу для их дальнейшего размножения.

По оценкам специалистов, вероятность их приживаемости в естественной среде - 90 %. Какое-то время выпущенных на волю животных будут подкармливать люди и оберегать от хищников и браконьеров.

На временной передержке на ферме для парнокопытных были созданы все условия: разработали специальное меню для роста и набора веса. За здоровьем наблюдали ветеринары. После смены прописки европейские лани будут заботиться о себе сами. Три года на животных нельзя охотиться.

Юрий Лашкевич, зампредседателя Гомельской областной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:

"Обязательное требование после выпуска ланей в естественные условия - чтобы за ними был постоянный присмотр. Это защита от хищников, бродячих собак - чтобы обезопасить животных в первые дни пребывания их в свободных условиях вне вольера".