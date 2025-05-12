В Калужской области обнаружили останки более 1 400 бойцов Красной армии, погибших в феврале 1942-го. Имена 1 250 установлены. Это феноменальная цифра. Причем 27 из поднятых бойцов - уроженцы Беларуси. Павших героев перезахоронили на мемориале "Ивановское поле" в Калужской области.

Яма, которая стала могилой для 440 солдат Красной армии. Подобных ям-могил обнаружено шесть. Поисковики подняли останки 1420 бойцов. Обнаружили десятки медальонов, сотни личных вещей.

Антон Качанов, замкомандира поискового объединения "Прорыв" (Москва, Россия):

"Мы их называем информационные носители. Здесь когда мы работали, нам попалась медаль "За отвагу". Удалось выяснить имя бойца. Фамилия Попета. Уроженец Украины. И медаль он эту получил еще в Финскую войну. Благодаря этой медали мы выяснили имя. И выяснилось, что он получил еще медаль "За боевые заслуги" уже посмертно, погибнув здесь".

Забытая операция. Стоять насмерть - приказ войскам Западного фронта

За 80 с лишним лет на местах вырос лес и образовались болота. Дойти сюда практически невозможно. Труднопроходимые места преодолевают на вездеходах. На них же форсируют реки.

Одно из сражений заключительного этапа битвы за Москву. Его историю только сейчас начинают возвращать из небытия - Захаровская операция. Здесь в феврале 42-го года стояли насмерть тысячи солдат. На долгие 80 лет они остались в этой земле. Их семьи получили извещение "пропал без вести". Но родные верили в чудо и ждали. Только в прошлом году останки героев, среди которых 27 уроженцев Беларуси, поисковики извлекли из болот Калужской области.

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Все погибли в районе деревень Крапивка и Захарово. Они пытались прорваться к Вязьме и вклиниться в бреши между немецкими армиями, таким образом лишить солдат вермахта снабжения - продовольствия, оружия, медикаментов.

Александр Туманов, член-корреспондент Российской академии естественных наук:

"Гитлер, по результатам отступления, бегства от Москвы снял очень много командующих. Настолько все было критично для немцев) кинули сюда две с половиной тысячи десантников и две с половиной тысячи - 4-й моторизованный полк СС из Кракова прилетел. За эти 3-4 недели вернулось назад только 400. Их тоже много полегло, и нам они тоже попадаются, но мы их отдаем по ту строну".

Из калужских болот подняли останки 27 уроженцев Беларуси

Бойцов подняли осенью прошлого года. Все это время шла работа с архивами, чтобы установить имена. Список безымянных героев сократился на 1250 позиций.

Идет работа по поиску родственников. Она затрудняется тем, что у многих солдат не было детей. На сестер и братьев выйти сложнее. У кого-то родственники погибли, ведь нацисты на оккупированных территориях проводили карательные акции. Родственники 27 поднятых уроженцев Беларуси не найдены.

Дмитрий Стрельцов, второй секретарь Посольства Беларуси в России:

"В Беларуси всегда помнили и будут помнить своих героев. С нашей стороны мы всегда поможем, в том числе с помощью СМИ, информационной поддержки, сделать все, чтобы найти родственников павших бойцов Красной армии".

За полгода удалось разыскать порядка 90 человек - родных погибших солдат. В основном внуки и правнуки. Лишь один сын.

Борис Пушкарев, сын погибшего бойца М. П. Пушкарева (Кыштым, Россия):

"Когда пришло сообщение, что найдено, я расспрашивал, может быть, какая-то именная ложка, может, котелок, может что-то еще. Мне было обещано, что эти вещи будут у нас. Это будет такой глубокой памятью, что да, это именно моего отца.