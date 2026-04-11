Долгожданная встреча с близкими ждет военнослужащих России и Украины. В канун Пасхи в пункте пропуска "Новая Гута" состоялся обмен пленными по формуле 175 на 175, а также 7 мирных жителей из Курска уже сегодня вернутся домой. Белорусская сторона оказала содействие, взяв на себя организацию процесса.

Для нашей страны важно сделать все, чтобы прийти к миру.

Синий - символ веры, надежды и материнской любви. Всем нам накануне Пасхи нужно это ощущение, что впереди только хорошее. Для людей, находившихся в плену год, а то и больше, сама возможность возвращения домой - это и есть то хорошее, которого все ждут как чуда.

На 32 часа Россия и Украина объявили пасхальное перемирие. Стороны показали, насколько вера важна для каждой из них.

Арифметика на белорусской границе в этот раз - 175 на 175

"Думал только о доме, вернуться домой, о маме, бабушках, о папе. Сестра там тоже ждет. Так надеялись на этот праздник", - сказал освобожденный.

"Самое главное - вера, самая главная вера в Бога. С ним в таких местах больше всего разговариваешь, просишь за родных, близких, за себя. И символично получилось, неожиданно, что вот сегодня, накануне Пасхи, мы с ребятами едем домой в Россию", - рассказал другой парень.

Слезы сложно сдержать. Каждый обмен невыносимо ожидаем и ими самими, и их семьями. Каждый из этих мужчин для кого-то отец, сын, брат, муж. С надеждой их одинаково ждут как в России, так и в Украине.

"Меня ждет дома жена и двое детей. Очень хочу их увидеть. Они ждут. Не знаю даже, знают ли, что я был в плену", - сказал мужчина.

"Пробыл я 32 месяца в плену - с 2023-го года, - сказал другой мужчина. - Первым делом обниму жену. Больше мне ничего не надо".

"Ждали этого момента: кто-то полтора года, кто полгода, кто год. Слава богу, мы дома. Все молились. Спасибо всем, кто принимал участие", - радуется освобожденный из плена.

Беларусь - гуманитарный коридор

Белорусская сторона организовывает всю логистику: от того, как и где приземлится самолет, до маршрута колонны в пункт пропуска и самого процесса обмена. Да, механизм отлажен, но каждый раз это тщательная подготовка. Мелочей нет: начиная от автопарка, сборки пакетов с едой и подготовки медиков.

"Мы укомплектовываемся обезболивающими средствами, плюс перевязочными материалами: бинтами, салфетками, антисептиками", - рассказала медик.

"Мне очень приятно быть причастным к такому мероприятию, - поделился эмоциями водитель автобуса. - Потому что люди должны возвращаться домой, к своим семьям. А для каждого человека нет ничего важнее семьи и дома".

Кроме этого белорусская сторона оказывает любую помощь, которая нужна и украинцам, и россиянам. В пункте пропуска дают возможность отдохнуть, врачи проводят первичный осмотр и, если надо, лечат; нескольким военнослужащим понадобилась помощь медиков, их сразу отвезли в Гомельскую больницу.

Организовано и питание - вот в таких "ссобойках" есть все необходимое для того, чтобы перекусить. Понимая, что это последний территориальный рывок для людей, которые месяцами мечтали вернуться домой.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вот эта площадка на территории Республики Беларусь - такой островок безопасности для этих людей, где их вера действительно укрепляется и дает им шанс. Шанс на самое важное и самое ценное - шанс на жизнь, чтобы эта жизнь действительно продолжалась. Со стороны и России, и Украины действительно высоко оценивается та роль Республики Беларусь по организации этой гуманитарной площадки, гуманитарного коридора".

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

"Трудно найти слова, чтобы выразить огромную благодарность и Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко, и тем людям, которые с нами вместе встречают и военнопленных, и гражданских. Людям нужны скорая помощь, лекарственные средства. Кто-то сразу же хотел бы связаться со своими родными и близкими. Именно белорусы первые, кто начинает включаться в эту помощь. Огромное спасибо и низкий поклон в преддверии светлого праздника нашей Пасхи всем жителям Республики Беларусь".

Жители из Курска возвращаются домой

В этот обмен домой возвращаются и простые жители. 7 человек - люди среднего и пожилого возраста. Ивану Захаровичу, например, уже 91. Они провели в плену больше года.

На белорусской территории состоялся обмен

"Месяц мы были в Сумах. Шесть месяцев мы провели в оккупации, поэтому, конечно, мы рады. Мы очень хотим домой, и мы туда едем. Мы дождались. Дома ждут дети, мама, брат, друзья", - рассказала женщина.

За цифрами и формулами стоят конкретные спасенные жизни. Предоставляя площадку для обмена, где стороны в том числе и договариваются, Беларусь таким образом делает шаг, который приближает к мирному будущему.