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В КГК Беларуси заработает горячая линия по вопросам транспортного обслуживания

Комитет госконтроля Беларуси запускает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников.

Абонент может сообщить о ненадлежащей работе перевозчиков: о нарушении графиков движения, малой вместимости или плохом состоянии транспорта. Если водитель не выдал вам чек при оплате проезда или взял пассажиров больше нормы, то это тоже повод обратиться в ведомство. Информацию можно отправить и в чат-бот Telegram-канала КГК. 

Звонить можно 11 и 12 сентября по короткому номеру 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

транспортКГКгорячая линия

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