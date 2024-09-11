В КГК Беларуси заработает горячая линия по вопросам транспортного обслуживания

Комитет госконтроля Беларуси запускает горячую линию по вопросам транспортного обслуживания жителей Минска и столичных городов-спутников.



Абонент может сообщить о ненадлежащей работе перевозчиков: о нарушении графиков движения, малой вместимости или плохом состоянии транспорта. Если водитель не выдал вам чек при оплате проезда или взял пассажиров больше нормы, то это тоже повод обратиться в ведомство. Информацию можно отправить и в чат-бот Telegram-канала КГК.