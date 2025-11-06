В Хойниках открылся обновленный сквер Энергетиков. Он стал подарком местным жителям в преддверии 7 ноября. Символично и то, что расположен сквер на улице 70 лет Октября.

Локация для отдыха горожан в память о тех, кто восстанавливал жизнь на загрязненных территориях после аварии на ЧАЭС. За время масштабной модернизации установили гранитные входные группы, удобные скамейки, новые архитектурные формы, современное освещение, обновили дорожки для пешеходов. Для детей новый облик обрела детская игровая зона.