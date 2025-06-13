В художественном колледже Минска откроют специальность "дизайн анимации"

Специальность "дизайн анимации" откроют в художественном колледже Минска в следующем году. Об этом рассказал директор Минского государственного художественного колледжа им. А.К.Глебова Александр Шантарович на пресс-конференции "Вступительная кампания - 2025: получение профессионально-технического и среднего специального образования в Беларуси" в Доме прессы, пишет БЕЛТА.

"В этом году мы внесли в общегосударственный классификатор и в следующем году начнем подготовку по специальности "дизайн анимации", - отметил Александр Шантарович.

Сегодня в колледже проводят подготовку по пяти специальностям: "декоративно-прикладное искусство (художественная обработка дерева и художественная керамика)", "скульптура", "живопись (живопись станковая)", "дизайн графический" и "дизайн мультимедиа". Последняя появилась два года назад.