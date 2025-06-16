В Кобрине с 17 июня движение по автомобильному мосту через реку Мухавец будет заблокировано

В Кобрине с 17 июня движение по автомобильному мосту через реку Мухавец будет невозможно в связи с его реконструкцией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Кобринский райисполком.

Речь идет о так называемом старом мосту по ул.Ленина, реконструкция которого предусмотрена Государственной инвестиционной программой. В связи с этим с 17 июня по нему будет закрыто движение всех видов транспорта и пешеходов.

"В соответствии с согласованными схемами организации дорожного движения, транзитное движение с автомобильной дороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин и М1/Е30 будет организовано в обход Кобрина по трассе М1/Е30 Брест - Минск - граница России, а движение транспорта по городу - по существующим улицам через новый мост между улицами Советская и Пролетарская. Пешеходное движение на время реконструкции моста будет организовано по временному наплавному мосту через реку Мухавец вблизи реконструируемого моста", - проинформировали в райисполкоме.