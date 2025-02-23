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В Кобрине устраняют последствия аварийного отключения электрической подстанции

В Кобрине устраняют последствия аварийного отключения электрической подстанции "Кобрин-Западная". Ситуация на контроле губернатора Брестского региона.

500 домов по-прежнему остаются без света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сообщили в районном исполкоме. В соцсети местные власти выложили видео с подробностями ЧП.

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Как сообщили в МЧС, после сбоя на подстанции были обесточены 88 трансформаторных подстанций, местные маркеты, более 7 тыс. домов. Восстановлено электроснабжение 4 школ, 5 детских садов и предприятия "Кобринагромаш".

На месте инцидента работает также начальник Брестского областного управления МЧС. Ведется мониторинг оперативной обстановки. Принимаются все необходимые меры.

Кобрин