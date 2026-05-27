В Колодищанской средней школе № 2 откроется медицинский класс
Колодищанская средняя школа № 2 и Гомельский медицинский университет подписали договор о сотрудничестве. Документ дал старт профильному медицинскому классу, который начнет работу с нового учебного года.
Сделать первые шаги в медицину ученики Колодищанской средней школы смогут уже в 10 классе. Кроме школьной программы, старшеклассники будут изучать основы будущей врачебной профессии как в теории, так и на практике. Конечно, добавляется углубленное изучение химии и биологии.
Также появится обязательный факультатив "Введение в медицинскую профессию", который будет проходить раз в неделю в специально оборудованном кабинете. Кроме этого для школьников организуют лекции и мастер-классы на базе Гомельского медуниверситета.
Зачисление в профильные классы медицинской направленности проходит на основании конкурса. Средний балл аттестата должен быть не ниже 7, как и оценки по профильным предметам.
Андрей Боровиков, директор Колодищанской средней школе № 2:
"Уже 27 учащихся сегодня изъявили желание поступать в данный класс, также будем ребят набирать со всего Минского района. В рамках сотрудничества и взаимодействия разработана уже программа и подписан план. Главная цель открытия и работы данного класса - это непосредственно поступление ребят по целевой подготовке в Гомельский государственный медицинский университет. Гомельский университет для проведения факультатива, введения в медицинскую специальность представляют нам оборудование безвозмездно: это анатомический 3D-комплекс с применением виртуальных VR-технологий, где ребята непосредственно смогут уже окунуться, не просто изучать теорию, но и заниматься практическими занятиями по медицинской подготовке. И на выходе абитуриент уже будет практико-ориентированным по дальнейшей медицинской специальности".
"Я захотела поступать в медкласс, потому что я еще с 5-ого класса любила биологию, химию - все, что с этим связано, и хотела стать врачом. На данный момент я уже определилась со специальностью: я хочу стать стоматологом. Когда нам сказали о том, что появился химико-биологический класс, я очень обрадовалась, потому что это поможет мне в будущем поступить в медицинский", - поделилась учащаяся Колодищанской средней школе № 2 София Скачкова.
"У меня две бабушки заканчивали медицинский университет. Они очень много мне рассказывали про обучение там, поэтому меня это очень сильно вдохновило. Я решила, что хочу связать свою жизнь с этой профессией", - рассказала учащаяся Колодищанской средней школе № 2 Варвара Мураховская.
Обучение в этих классах не только позволит учащимся уже со школьной скамьи ближе познакомиться с будущей профессией, но и станет хорошей основой для подготовки к поступлению в медицинский вуз.
В целом в Беларуси профильное обучение - практика не новая. В стране уже успешно работают классы инженерной, педагогической, аграрной и военно-патриотической направленности.
Что касается, медицинской направленности, то на начало 2026 года в 181-ом учреждении образования открыто 267 таких классов и групп, в которых обучаются 2740 старшеклассников.